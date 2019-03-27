Общество

Умер космонавт Валерий БыковскийРБК вчера в 12:32

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.
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Космонавт Батурин прокомментировал сообщение о смерти Быковского

RT на русскомвчера в 19:12

Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским

РБКвчера в 14:33

Роскосмос соболезнует в связи со смертью космонавта Быковского

ТАССвчера в 14:16

Названа дата и место прощания с космонавтом Быковским

Известиявчера в 13:04

Прощание с космонавтом Валерием Быковским состоится в Звездном городке

Газета.Ruвчера в 15:02

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Быковский

РИА Новостивчера в 12:43

Умер космонавт Валерий Быковский

Говорит Москвавчера в 11:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Футбол

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
Обновлено вчера в 16:03
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звёздных войн»

Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане

Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеру

32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»

На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Общество

О работе Осипова 55% опрошенных забайкальцев отзываются положительно

О работе главы Забайкалья отзываются положительно 55% опрошенных.
Обновлено в 00:17
Финансы

Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году

"Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают аналитики.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Повесивший кота житель Хабаровского края получил реальный срок

Как установил суд, в феврале этого года мужчина затянул на шее кота веревку и вывесил его на балконе своей квартиры.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Здоровье

Заболевшей раком двухлетней девочке из Кемерова требуется помощь

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов

ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено вчера в 10:30
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом

Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

В Астраханской области прошли российско-белорусские учения

Совместная российско-белорусская воздушно-огневая конференция прошла в Астраханской области.
Обновлено в 00:15
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision

Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Космос

Земляне смогут отправить свои аудиозаписи на Марс

Обновлено вчера в 23:22
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Здоровье

Главный диетолог рассказал, как можно побороть ожирение в России

Диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян заявил о том, что ежедневный рацион питания российских граждан нуждается в срочной корректировке.
Обновлено вчера в 18:24
Интернет

В WhatsApp появится «темный режим»

Согласно новостям от портала WABetaInfo, при включении «темного режима» происходит смена цветовой гаммы мессенджера – его фон становится черным, а текст - белым.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Экс-министра обороны СССР приговорили к тюрьме в Литве

Литовский суд признал Дмитрия Язова виновным в "преступлениях против человечества" Вильнюсский окружной суд вынес приговор по делу вооруженных столкновений у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, во время которых погибли 14 человек, а ранены около 600, сообщает Sputnik.
Обновлено вчера в 07:03
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Валерий Фёдорович Быковский
Космонавт
Лётчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. На данный момент является космонавтом, совершившим космический полёт ранее всех других живущих космонавтов и астронавтов, и единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил 3 космических полёта.
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