Общество

Умер космонавт Валерий БыковскийРБК 12:32

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.
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Космонавт Батурин прокомментировал сообщение о смерти Быковского

RT на русском19:12

Роскосмос соболезнует в связи со смертью космонавта Быковского

ТАСС14:16

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Быковский

РИА Новости12:43

Названа дата и место прощания с космонавтом Быковским

Известия13:04

Прощание с космонавтом Валерием Быковским состоится в Звездном городке

Газета.Ru15:02

Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским

РБК14:33

Умер космонавт Валерий Быковский

Говорит Москва11:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова

Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле

Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Кино

Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала на официальном веб-сайте новые постеры к готовящемуся фильму под названием «Мстители: Финал».
Обновлено в 07:13
Политика

В Крыму задержаны 20 участников террористической организации

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
Авто

Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале

Обновлено в 04:29
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Алина Кабаева рассказала все о своей семье

Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Политика

Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни

Обновлено в 04:38
Авто

Aurus выпустит парадный кабриолет

Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
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Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою

Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
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В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»

Как сообщает Marca, сенегальский футболист сообщил своему окружению о желании перейти в мадридский «Реал», который, как пишет пресса, сделал ему предложение о переходе летом 2019 года.
Обновлено в 11:21
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Валерий Фёдорович Быковский
Космонавт
Лётчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. На данный момент является космонавтом, совершившим космический полёт ранее всех других живущих космонавтов и астронавтов, и единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил 3 космических полёта.
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