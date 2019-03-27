Общество
Умер космонавт Валерий БыковскийРБК 12:32
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова
Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Кино
Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала на официальном веб-сайте новые постеры к готовящемуся фильму под названием «Мстители: Финал».
Обновлено в 07:13
Политика
В Крыму задержаны 20 участников террористической организации
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Авто
Немецкий авторынок увеличился на 3% в феврале
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика
Участники протестов в Ингушетии выдвинулись в сторону Чечни
Обновлено в 04:38
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой
Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено в 11:27
Футбол
В Испании сообщили, что Мане дал согласие на трансфер в «Реал»
Как сообщает Marca, сенегальский футболист сообщил своему окружению о желании перейти в мадридский «Реал», который, как пишет пресса, сделал ему предложение о переходе летом 2019 года.
Обновлено в 11:21