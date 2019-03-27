Общество

Умер космонавт Валерий БыковскийРБК 12:32

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.
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Названы дата и место прощания с космонавтом Валерием Быковским

РБК14:33

Скончался лётчик-космонавт Валерий Быковский

RT на русском15:57

Названа дата и место прощания с космонавтом Быковским

Известия13:04

Прощание с космонавтом Валерием Быковским состоится в Звездном городке

Газета.Ru15:02

Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Быковский

РИА Новости12:43

Роскосмос соболезнует в связи со смертью космонавта Быковского

ТАСС14:16

Умер космонавт Валерий Быковский

Говорит Москва11:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено в 08:04
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Происшествия

Шесть мощных взрывов в центре украинского города попали на видео

Обновлено в 17:30
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Конструктор рассказал о преимуществах зенитного комплекса «Тор-М2»

Обновлено в 17:59
Кино

Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»

Экранизация популярной игры «Angry Birds» от Rovio вышла в 2016 году и собрала в прокате 350 миллионов долларов.
Обновлено в 09:58
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Авто

Aurus представит парадный кабриолет

Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.
Обновлено в 10:59
Футбол

Женщину-арбитра в Аргентине облили кипятком во время матча

Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой

Еще в начале весны поклонники активно обсуждали четвертую свадьбу Александра Цекало, а 27 марта продюсер уже вышел в свет с новоявленной супругой.
Обновлено в 15:30
Футбол

Черышев попал в команду недели FIFA 19

Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено в 07:22
Политика

Зеленский высмеял Вакарчука и Тимошенко

Комик Владимир Зеленский, который лидирует в президентской гонке на Украине, опубликовал фотокарточку, на которой высмеял сразу нескольких кандидатов в лидеры страны.
Обновлено в 15:49
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 11:49
Политика

Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Политика

Британские депутаты одобрили новые даты Brexit

Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве ВСУ над НАТО

Обновлено в 16:17
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Авто

«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers

Обновлено в 18:07
Политика

Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку

Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Обновлено в 16:37
Общество

Миллиардеру Орлову и его экс-партнеру придется судиться в Лондоне

Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что является наиболее подходящим местом для рассмотрения иска бывшего чиновника Александра Тугушева к владельцу группы «Норебо» Виталию Орлову.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
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Валерий Фёдорович Быковский
Космонавт
Лётчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. На данный момент является космонавтом, совершившим космический полёт ранее всех других живущих космонавтов и астронавтов, и единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или «Восход», кто совершил 3 космических полёта.
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