Общество
Умер космонавт Валерий БыковскийРБК 12:32
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра подготовки космонавтов.
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Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
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Журналист: «Могу подтвердить, что Гвардиола договорился с „Ювентусом“»
Итальянский журналист Луиджи Гуэльпа снова сообщил о договорённости между "Ювентусом" и наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
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У «Мемфиса» дабл-даблы на счету Йонаса Валанчюнаса (27 баллов и 13 подборов) и Бруно Кабокло (17 очков и 13 подборов) В параллельном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» (47-27) на выезде разгромил «Чикаго Буллз» (21-55) — 118:98.
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Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
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Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
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В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
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YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 22:38
Политика
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Премьер-министр поручил ведомствам ускорить развитие этих субъектов РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал регионы с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, сообщает РБК.
Обновлено в 11:27
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено в 22:12
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено в 21:45
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
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Обновлено в 09:53
Наука
Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов
Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
Тереза Мэй пообещала уйти в отставку
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено в 14:53
Политика
Соловьев выгнал экспертов из студии за драку
Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Политика
Как США планируют вернуться на Луну к 2024 году
Обновлено в 18:10
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено в 10:34
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко
По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.
Обновлено в 09:41