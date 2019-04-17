Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья КостинТАСС 12:45
Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
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