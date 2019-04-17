Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья КостинТАСС 12:45

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Газета.Ru17:00

Умер спецкорр Первого канала Илья Костин

Московский Комсомолец15:50

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер на 40-м году жизни

Известия12:45

Корреспондент Первого канала умер на 40-м году жизни

РИА Новости12:46

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

ТАСС12:45

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

RT на русском12:52

Умер 39‐летний корреспондент Первого канала

Телеканал 360°12:23
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Илья Викторович Костин
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Первого канала», работает в программе «Время».
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