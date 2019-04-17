Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья КостинТАСС 12:45

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер в среду после тяжелой болезни в возрасте 39 лет. Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Корреспондент Первого канала Илья Костин умер на 40-м году жизни

RT на русском12:52

Корреспондент Первого канала умер на 40-м году жизни

РИА Новости12:46

Корреспондент Первого канала Илья Костин умер на 40-м году жизни

Известия12:45

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

ТАСС12:45

Умер Илья Костин

Газета.Ru12:34

Умер корреспондент «Первого канала»

URA.Ru12:28

Умер 39‐летний корреспондент Первого канала

Телеканал 360°12:23
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Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
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В Крыму на границе с Украиной задержали сторонника «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности России задержала на границе с Украиной в Крыму жителя Симферопольского района, подозреваемого в связях с террористической организацией «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
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Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

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Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
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Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
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Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Футбол

СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»

По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

Желание 26-летнего египтянина покинуть мерсисайдцев связано с разногласиями с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.
Обновлено в 11:40
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Происшествия

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:24
Общество

На Ямале завели дело о незаконном митинге в тундре

Обновлено в 08:55
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Замглавы администрации Забайкальского края умер на рабочем месте

Первый замруководителя администрации губернатора Забайкальского края 69-летний Сергей Трофимов скончался на рабочем месте.
Обновлено в 14:15
Авто

Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ

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Экономика

Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Технологии

Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON

Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Политика

Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Игры

Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg

Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
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Смартфон Samsung Galaxy A60 представлен официально

Обновлено в 11:31
Политика

Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20

Саммит запланировал на конец ноября 2020 года в Эр-Рияде. Предварительные даты - 21 и 22 ноября 2020 года.
Обновлено в 13:42
Здоровье

Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

Обновлено в 10:15
Интернет

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

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Обновлено в 12:57
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Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге

Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
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В Белоруссии сгорел деревянный католический храм XIX века

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Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения

Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
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Илья Викторович Костин
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Первого канала», работает в программе «Время».
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