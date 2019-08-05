Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей БерезинРБК вчера в 15:17

Композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года, об этом в Instagram написала поэтесса Лариса Рубальская.
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Умер композитор Сергей Березин

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Советский и российский композитор, певец, с 1988 года - Заслуженный артист РСФСР, с 2001 года - Народный артист РФ, художественный руководитель и основатель легендарного вокально-инструментального ансамбля «Пламя»
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Лариса Рубальская
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Российская поэтесса, автор текстов песен, переводчица. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Член Союза писателей Москвы.
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