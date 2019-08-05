Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей БерезинРБК вчера в 15:17
Композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года, об этом в Instagram написала поэтесса Лариса Рубальская.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
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Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
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Политика
В Китае объяснили, почему США обвинили Россию в нарушении ДРСМД
Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению китайского МИДа Фу Цун заявил, что Вашингтон обвинил Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы иметь основания выйти из соглашения и позволить себе разрабатывать ракетное оружие.
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В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
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Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
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Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
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Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
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Ученые нашли способ превратить соленую воду в пресную
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Обновлено 04 августа в 07:49
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
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Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
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«Сэнсит.ру» выпустил два кнопочных телефона Senseit на Android
Российский высокотехнологичный производитель «Сэнсит.ру» выпустил две новые модели кнопочных телефонов — Senseit L230 и L250.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
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Второй полёт в космос состоялся 58 лет назад
Обновлено вчера в 17:52
Наука
Ученые сочли пожар в городе майя актом тотальной войны
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Происшествия
Шепелявый педофил с гнилыми зубами объявлен в розыск в Иркутске
Из особых примет полицейские указывают на то, что подозреваемый шепелявит, на его передних зубах отчетливо виден темный налет.
Обновлено вчера в 23:25
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Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Транспорт
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за дождей
В Магаданской области власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим ЧС в связи с сильными дождями, размытием дорог и высоким уровнем воды в реках.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Кроссовер Bugatti может стать полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
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Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян
Отказаться от должности из-за дресс-кода могли бы 18% россиян.
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Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто
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Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
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Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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Здоровье
Ученые рассказали о растущей опасности купания в водоемах
В связи с глобальным потеплением в теплых водоемах стремительно размножаются опасные микроорганизмы — бактерии Vibrio vulnificus, амебы Naegleria fowleri и паразит Cryptosporidium, предупредили зарубежные медики.
Обновлено в 01:19
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
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