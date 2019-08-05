Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей БерезинГазета.Ru 16:19
В возрасте 81 года ушел из жизни народный артист России Сергей Березин. Славу композитору принесли такие популярные композиции, как "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал". На 82-м году жизни скончался народный артист России Сергей Березин.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
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