Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель ЛегранВести.Ru 02:21
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
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