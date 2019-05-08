Культура

Умер композитор Евгений КрылатовИзвестия 05:35

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни. Об этом в среду, 8 мая, на своей странице в Twitter написал телеведущий Андрей Малахов.
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Умер композитор Евгений Крылатов

Коммерсантъ06:04

Энтин о смерти Крылатова: Я потрясен, поражен и убит

Говорит Москва06:07

Умер композитор Евгений Крылатов

Эхо Москвы05:41

Умер композитор Евгений Крылатов

Известия05:35

Скончался композитор Евгений Крылатов

Вести.Ru05:18

Дочь подтвердила информацию о смерти композитора Крылатова

РЕН ТВ05:42

Умер автор музыки к «Приключениям Электроника» и «Трое из Простоквашино» Евгений Крылатов

ТАСС05:48
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ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований

После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
Обновлено в 04:49
Футбол

РФС подготовит праздничную программу к финалу Кубка России

Российский футбольный союз при поддержке Правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, приуроченную к проведению решающего матча розыгрыша Олимп-Кубка России сезона-2018/19, который пройдет в Самаре 22 мая.
Обновлено в 05:02
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Политика

Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении с 9 мая

Президент России Владимир Путин в поздравлениях глав постсоветских стран по случаю 74-й годовщины Победы проигнорировал действующего президента Украины Порошенко и новоизбранного главу государства Зеленского.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Под Челябинском в лобовом ДТП погибли четыре человека

Жертвы ДТП Произошедшая авария унесла жизни четырех человек.
Обновлено в 04:32
Футбол

Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что участие в шоу «Голос» подорвало его здоровье

Обновлено в 06:20
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Общество

Швейцарские архитекторы уличили власти Киева в плагиате

Швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что власти Киева для строительстве моста между парками использовали их проект, за который им не заплатили.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Политика

Глава МИД Китая посетит Россию с официальным визитом

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге сообщил, что Ван И посетит Москву.
Обновлено в 03:59
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

По задумке телевизионщиков балерина эффектно выпорхнула из праздничного торта в конце программы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Политика

Немецкий журналист заявил о «разбитой вдребезги» дружбе Германии с США

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие

Российские зенитные комплексы отразили атаку боевиков на Хмеймим

Обновлено вчера в 11:16
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 11:44
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Евгений Крылатов
Композитор
Советский и российский композитор. Автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Член Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей. Народный артист Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента Российской Федерации.
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