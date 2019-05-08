Культура
Умер композитор Евгений КрылатовИзвестия 05:35
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни. Об этом в среду, 8 мая, на своей странице в Twitter написал телеведущий Андрей Малахов.
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Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, приговорил футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения.
Обновлено в 09:21
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне не направил поздравления новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он еще не вступил в должность, а действующего главу государства Петра Порошенко он не поздравлял и в прошлые годы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:51
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
ЖКХ
Власти: жильцы дома в Магнитогорске не должны оплачивать пени за ЖКХ
Вернувшиеся в свои квартиры жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля, пени за предыдущее время не должны быть начислены, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Певец Макс Барских попал в аварию в США
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Кино
Disney анонсировала премьеры «Аватара» и «Звездных войн»
С 2022 по 2026 годы ожидается релиз трех новых фильмов саги "Звездные войны".
Обновлено в 09:19
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Алексея Прокопенко отправили под домашний арест
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».
Обновлено в 09:07
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти Киева опровергли обвинения в краже проекта моста у швейцарцев
Городские власти Киева не исключили, что мостовой переход между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» мог строиться по проекту, схожему с проектом швейцарской компании, однако вопрос о заимствовании должны решать архитекторы.
Обновлено в 08:32
Политика
Порошенко согласился прийти на допрос
Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья
Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено 06 мая в 09:33
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика
Минсельхоз РФ предлагает продлить нулевую пошлину на экспорт пшеницы
"Продление действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу", - говорится в уведомлении.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Организатору убийства Политковской отказали в УДО
Обновлено в 07:12
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Политика
Савченко выбрала себе должность министра у Зеленского
"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", - заявила Савченко.
Обновлено вчера в 14:22
Общество
Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть
7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13
Общество
Экскортницу Сашу Маркину пригласили на Парад Победы вместо ветеранов
Экскортницу Сашу Маркину пригласили на Парад Победы вместо ветеранов Завтра Instagram-модель окажется на трибунах на Красной Площади.
Обновлено в 06:49