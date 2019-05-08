Культура
Умер композитор Евгений КрылатовИзвестия 05:35
В материале уточняется, что о месте и времени прощания будет сообщено позже. Евгений Крылатов — советский и российский композитор, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Приключения Электроника», «Чародеи», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.
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