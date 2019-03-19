Кино

Умер кинорежиссёр Марлен ХуциевRT на русском 01:46

Умер российский кинорежиссёр Марлен Хуциев. Он скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
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Умер режиссер Марлен Хуциев

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ. "Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС01:51

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Режиссер оттепели: пять фильмов Марлена Хуциева, которые нельзя не знать

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Зерна и всходы

Российская газета04:45

Умер Марлен Хуциев

Интерфакс01:41

Умер режиссер Марлен Хуциев

РБК01:35

Умер Марлен Хуциев

Коммерсантъ06:53
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«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

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Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
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Марлен Хуциев
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Советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
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