Кино
Умер кинорежиссёр Марлен ХуциевRT на русском 01:46
Умер российский кинорежиссёр Марлен Хуциев. Он скончался 19 марта в Боткинской больнице в возрасте 93 лет. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
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с чего всё началось
Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в возрасте 93 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель Союза кинематографистов РФ. "Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 утра", - рассказал собеседник агентства.ТАСС01:51
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