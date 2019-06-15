Кино
Скончался режиссер Франко ДзеффиреллиBFM.ru 07:36
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»
Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Футбол
Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси
Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции
Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Оренбуржье посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
17 июня в Оренбуржье планируется визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и провёл встречу с предпринимателями в Мариуполе.
Обновлено в 11:15
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание
В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии
Обновлено вчера в 20:40
Хоккей
НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад
В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
Обновлено в 14:16
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Происшествия
СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ
В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Цех ЦНИИмаша оперативно потушили
В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова
Солнцев смонтировал ролик, где Волочкова рассказывает о своём отношении к классической музыке.
Обновлено в 12:15