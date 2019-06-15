Кино

Скончался режиссер Франко ДзеффиреллиBFM.ru 07:36

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
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Дзеффирелли навсегда. Лучшие работы великого режиссера

РИА Новости13:28

Дзеффирелли навсегда

Коммерсантъ12:27

От «Ромео и Джульетты» до «Чая с Муссолини». Биография Франко Дзеффирелли

ТАСС07:37

На 97-м году жизни скончался режиссёр Франко Дзеффирелли

RT на русском08:43

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

РБК07:33

В возрасте 96 лет умер знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Эхо Москвы11:00

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Интерфакс08:03
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Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

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Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
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Глава Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

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Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
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Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
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Футбол

Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
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Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
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Орешкин заявил, что Москва и Минск согласовали 90% вопросов интеграции

Подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
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Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
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Оренбуржье посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

17 июня в Оренбуржье планируется визит министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
Обновлено вчера в 12:45
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Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

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Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Политика

Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
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В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
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Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
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На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и провёл встречу с предпринимателями в Мариуполе.
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Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
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Самолет «Аэрофлот» сел в Варшаве из-за агрессивного пассажира

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Хоккей

НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад

В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
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Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
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Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
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Происшествия

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

В Луганской области сотрудники СБУ Украины остановили незаконную переправку горюче-смазочных материалов из России.
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В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
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Франко Дзеффирелли
Итальянский художник
Итальянский художник, режиссёр театра, оперы и кино, продюсер, сценарист, дважды номинировавшийся на премию «Оскар», получивший премию BAFTA, пять раз завоевавший премию Давида ди Донателло, дважды - премию «Эмми». Депутат Сената Италии в 1994-2001 годах.
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