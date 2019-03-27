Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»Ведомости 20:02

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова. Из-за сильного акцента роль графа в фильме озвучил Армен Джигарханян.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Происшествия В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.

Происшествия После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.

Происшествия Абызов отказался признать свою вину Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Космос Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.

Экономика Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в России не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на нынешнем уровне По словам главы российского кабмина, сейчас готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс РФ будет включено несколько неналоговых платежей.

Экономика Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Политика Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Экономика Глава Минтруда рассказал о доплате социальной пенсии россиянам в мае Максим Топилин, занимающий пост главы Минтруда, рассказал о перерасчете и доплате социальной пенсии россиянам в мае этого года.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.

Футбол Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Политика Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.

Политика Отец Бутиной заявил о проблемах с весом у дочери из-за стресса Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, заявил, что его дочь активно теряет вес из-за плохого питания и стресса.

Музыка В Екатеринбурге рядом с «битлами» появилась стена памяти Кита Флинта В Екатеринбурге рядом с памятником The Beatles сегодня появилась стена памяти Кита Флинта, вокалиста группы The Prodigy.