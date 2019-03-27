Кино
Умер грузинский актер Нодар МгалоблишвилиРоссийская газета вчера в 20:36
В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
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Скончался грузинский граф Калиостро - актер Нодар Мгалоблишвили ушел из жизни
Sputnik Грузиявчера в 16:37
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
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Хоккей
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55-летний Николас Кейдж собирается жениться в четвертый раз, сообщает портал TMZ.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
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Экономика
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
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Элизабет Херли повторила свой роковой образ 25-летней давности
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Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
В Южной Корее продолжает расти индекс потребительских настроений
В Южной Корее продолжает улучшаться индекс потребительских настроений, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолёт на аэродроме в Ульяновске
Снегоуборочный автомобиль задел военный самолёт на стоянке аэродрома в Ульяновске.
Обновлено вчера в 16:47
Недвижимость
Убыточные метры: почему в России дешевеет жилье
Почему на стоимость жилья влияет благоустройство и как понять, что с покупкой квартиры лучше подождать, выяснили студенты курса «Как стать дата-журналистом» в Институте «Стрелка» для «Известий».
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 19:25
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Если купленный фарш оказался несвежим, имеет несвойственный мясному запах, эксперты Роскачества категорически не рекомендуют его готовить, поскольку при тепловой обработке погибает 99 процентов микроорганизмов.
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Происшествия
В ДТП на Алтае погиб подросток-водитель
Обновлено в 01:29
Кино
Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Крупнейший азиатский авиаперевозчик купил лоукостер Hong Kong Express
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила о планах покупки местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Израиль нанес удары по сектору Газа
Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено вчера в 03:03
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено 25 марта в 12:24
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму
Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения в алтайской ЦРБ, где «убили» пациентку
Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю с участием эксперта Росздравнадзора провели внеплановую документарную проверку скандально известной Топчихинской ЦРБ, в стенах которой от острой коронарной недостаточности умерла женщина, перенёсшая несколько инфарктов (в приёмном покое больную продержали несколько часов, а потом вместо реанимации положили в обычную палату).
Обновлено в 00:40
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43