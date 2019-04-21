Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил БыковРИА Новости 07:43
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен". Большинству петербуржцев Быков был известен как "голос метро". Михаил Александрович Быков — советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения.
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