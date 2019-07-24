Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety. Голливудский актер голландского происхождения ушел из жизни еще 19 июля на 76-м году жизни. Его агент уточнил, что Хауэра похоронили в среду, 24 июля.

Игры В PlayStation Store стартовала масштабная летняя распродажа Sony продолжает активно баловать своих пользователей чередой крупных предложений: под завершение сразу четырёх акций в PS Store компания решила начать летнюю распродажу со множеством скидок на различные проекты.

Интернет Apple прослушивает частные разговоры пользователей Сотрудники корпорации Apple прослушивают частные разговоры пользователей параллельно с отслеживанием голосовых команд.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Политика Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Суд в Петербурге отправил в СИЗО отца, избившего ребенка дверью Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Павлова, которого задержали по подозрению в избиении своего 8-летнего сына входной дверью, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.

Происшествия Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

Шоу-бизнес Анастасия Винокур посоветовала не расписываться раньше 30 лет Дочь одного из самых популярных юмористов России Владимира Винокура Анастасия недавно развелась с мужем-продюсером Григорием Матвеевичевым, с которым прожила в браке 6 лет и даже успела обвенчаться.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Кино На Венецианском кинофестивале покажут фильм Шукшина «Калина красная» На 76-м Венецианском кинофестивале зрители смогут увидеть отреставрированную версию фильма «Калина красная» советского режиссёра Василия Шукшина.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Экология Екатеринбург окутала зловонная дымка Разные районы Екатеринбурга окутала дымка с неприятным запахом утром в среду, 24 июля.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Виктория Боня похвасталась роскошным букетом от любимого мужчины Кстати, в эксклюзивном интервью "Вокруг ТВ" Виктория рассказала об успехах девочки.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Общество Эксперт WWF рассказал об опасности смога от пожаров в Сибири Эксперт WWF Алексей Кокорин рассказал, как влияют лесные пожары и смог от них на климат, и почему гораздо важнее ущерб, нанесенный экосистеме.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.