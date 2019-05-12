Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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На «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — ЦСКА умер журналист

Чемпионат16:07

«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев

Петербургский дневник13:23

Глава «Интерпресса» умер на «Газпром Арене» во время игры «Зенита»

78.ru13:03

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

ТАСС12:57

Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» скончался главный редактор фотоинформационного агентства

Матч ТВ12:48

Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев

Фонтанка.Ру12:31

Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Gazeta.SPb13:05
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Армия и оружие

Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на полигоне в США

Обновлено в 16:17
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Происшествия

Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда пьяного мужчину

Спасатели достали из воды пьяного мужчину, пытавшегося переплыть Верхний Царицынский пруд.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Общество

Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии

Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено в 14:34
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 06:59
Происшествия

TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Футбол

Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу

На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Происшествия

Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки

Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Пожар в частном доме и ангаре в Волгограде ликвидировали

Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана.
Обновлено в 16:27
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Происшествия

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Политика

В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Спорт

Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

Обновлено в 14:57
Футбол

«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Брайтон" и завоевал второе чемпионство подряд.
Обновлено в 13:39
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