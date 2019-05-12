Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04
Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев
Петербургский дневник13:23
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Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда пьяного мужчину
Спасатели достали из воды пьяного мужчину, пытавшегося переплыть Верхний Царицынский пруд.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Общество
Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии
Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ
5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Происшествия
TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Футбол
Болельщики «Зенита» попросили Семака дать шанс Луке Джорджевичу
На матче сине-бело-голубых против ЦСКА болельщики «Зенита» развернули баннер с призывом дать шанс нападающему зенитовцу Луке Джорджевичу.
Обновлено в 14:59
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Поклонники актера умились трогательной фотографией дочки Безрукова и принялись усыпать девочку комплиментами.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Пожар в частном доме и ангаре в Волгограде ликвидировали
Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана.
Обновлено в 16:27
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Политика
В Литве завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Спорт
Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона
Обновлено в 14:57
Футбол
«Манчестер Сити» во второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Брайтон" и завоевал второе чемпионство подряд.
Обновлено в 13:39