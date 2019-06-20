Экономика
Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир КоганКрасная весна вчера в 13:24
На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира. В июле 2018 года Коган перенес инсульт и был вынужден отойти от дел по состоянию здоровья, передав управление бизнесом своим сыновьям Евгению и Ефиму.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.ТАССвчера в 09:14
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«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
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Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Находке начали выпускать первых косаток и белух
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) преступили к реализации плана по выпуску на свободу косаток и белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Находке.
Обновлено вчера в 03:43
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией
В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент
Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В США загорелся нефтеперерабатывающий завод
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль заявил о взаимном с Киевом понимании по обмену заключенными
У Москвы и Киева есть понимание необходимости подвижек в вопросе обмена заключенными, этот разговор идет, но потребует времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Путин назвал трагедией президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»
Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной».
Обновлено в 05:52
Баскетбол
Первым номером драфта НБА стал Зайон Уильямсон
Нападающий университета Дьюка, баскетболист Зайон Уильямсон стал первым номером драфта НБА, в свою команду его отобрал клуб «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Авто
В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%
Обновлено вчера в 11:08
Общество
В Бурятии резко снизилось число стобалльников на ЕГЭ по русскому языку
В Бурятии более чем в полтора раза снизилось число выпускников, получивших высший был на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено в 05:30
Футбол
ПСЖ откроет в России детскую академию
Французский ФК «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) откроет детскую академию в России. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 05:45
Футбол
Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»
Футболист юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с "Леванте".
Обновлено в 05:32
Политика
Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР
Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста
Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Футбол
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» согласовал контракт с «Зенитом»
Защитник бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе» Ренан Лоди согласовал личный контракт с петербургским «Зенитом» и вскоре должен переехать на берега Невы.
Обновлено в 05:30
Транспорт
ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве
В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Технологии
Роскачество изучило мобильные приложения сервисов по доставке еды
Двадцать четыре мобильных приложения, позволяющие заказать через интернет доставку продуктов, испытали эксперты Роскачества.
Обновлено в 02:05
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36