Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир КоганКрасная весна вчера в 13:24

Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.

с чего всё началось

На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира. В июле 2018 года Коган перенес инсульт и был вынужден отойти от дел по состоянию здоровья, передав управление бизнесом своим сыновьям Евгению и Ефиму.

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