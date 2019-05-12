Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04
Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев
Петербургский дневник13:23
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Авто
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто
Обновлено в 18:00
Политика
Второй тур президентских выборов пройдет в Литве
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Обновлено в 16:29
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Транспорт
Уровень шума на Кольцевой линии в Москве снизят на четверть
Уровень шума и вибрации при движении поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют снизить на четверть.
Обновлено в 12:59
Транспорт
В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку
Обновлено в 13:07
Политика
В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС
"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова вышла замуж
Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Общество
Молчание Татьяны Безызвестных... Вопреки нормам закона региональное УФССП (служба судебных приставов) продолжает игнорировать «Ваши новости». Теперь обращаемся в прокуратуру и следственное управление
Уже целый месяц портрет руководителя регионального УФССП Татьяны Безызвестных украшает главную страницу нашего сайта (рубрика «Авторские колонки»).
Обновлено в 14:06
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 13-19 мая: не забывайте про парфюм и блеск в глазах
Успешными могут оказаться финансовые операции, вложение средств в долгосрочные проекты, в строительство, разработку полезных ископаемых.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Россия ответит «супероружием» на провокации НАТО на Северном морском пути
Как пояснил Рогожин, повышенный контроль за Северным морским путем может вызвать у США и их союзников огромное недовольство, но на возможные провокации силам НАТО будет дан серьезный отпор.
Обновлено в 15:45
Гаджеты
Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу
Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Политика
«Известия»: украинцы посещают Крым чаще других иностранных туристов
Наибольшая доля иностранных туристов, приезжающих в Крым, приходится на граждан Украины.
Обновлено в 18:41
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии
"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено в 17:45
Хоккей
Россия разгромила Австрию на ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 08:21
Футбол
«МЮ» может обменять Санчеса на Дибалу
Сообщается, что ранее "старая синьора" установила ценник в 100 млн евро за аргентинца, но участие чилийского нападающего "МЮ" в переходе может снизить стоимость сделки.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело
Обновлено в 15:50
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Политика
В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией
Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Политика
Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ
Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56