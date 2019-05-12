Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев

Петербургский дневник13:23

Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Gazeta.SPb13:05

Глава «Интерпресса» умер на «Газпром Арене» во время игры «Зенита»

78.ru13:03

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

ТАСС12:57

Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» скончался главный редактор фотоинформационного агентства

Матч ТВ12:48

Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев

Фонтанка.Ру12:31

На «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — ЦСКА умер журналист

Чемпионат16:07
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Авто

Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто

Обновлено в 18:00
Политика

Второй тур президентских выборов пройдет в Литве

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал боле 50% голосов избирателей.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 18:31
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 16:29
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 16:48
Транспорт

Уровень шума на Кольцевой линии в Москве снизят на четверть

Уровень шума и вибрации при движении поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена планируют снизить на четверть.
Обновлено в 12:59
Транспорт

В Москве планируют благоустроить улицу Ильинку

Обновлено в 13:07
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет

Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Общество

Молчание Татьяны Безызвестных... Вопреки нормам закона региональное УФССП (служба судебных приставов) продолжает игнорировать «Ваши новости». Теперь обращаемся в прокуратуру и следственное управление

Уже целый месяц портрет руководителя регионального УФССП Татьяны Безызвестных украшает главную страницу нашего сайта (рубрика «Авторские колонки»).
Обновлено в 14:06
Общество

Астролог Цагарели с прогнозом на 13-19 мая: не забывайте про парфюм и блеск в глазах

Успешными могут оказаться финансовые операции, вложение средств в долгосрочные проекты, в строительство, разработку полезных ископаемых.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Иран призвал США покинуть Ближний Восток

Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Россия ответит «супероружием» на провокации НАТО на Северном морском пути

Как пояснил Рогожин, повышенный контроль за Северным морским путем может вызвать у США и их союзников огромное недовольство, но на возможные провокации силам НАТО будет дан серьезный отпор.
Обновлено в 15:45
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Политика

«Известия»: украинцы посещают Крым чаще других иностранных туристов

Наибольшая доля иностранных туристов, приезжающих в Крым, приходится на граждан Украины.
Обновлено в 18:41
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии

"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено в 17:45
Хоккей

Россия разгромила Австрию на ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Австрии в матче второго тура группового этапа проходящего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 08:21
Футбол

«МЮ» может обменять Санчеса на Дибалу

Сообщается, что ранее "старая синьора" установила ценник в 100 млн евро за аргентинца, но участие чилийского нападающего "МЮ" в переходе может снизить стоимость сделки.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили в ЮАР

Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам практически обнажённое тело

Обновлено в 15:50
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Политика

В Сербии рассказали о недовольстве Запада из-за отношений с Россией

Запад давит на Белград из-за развития отношений с Россией и другими странами, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу RT.
Обновлено в 17:45
Политика

Патриарх Филарет допустил раскол в ПЦУ

Почётный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет допускает раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 15:24
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

Обновлено в 19:10
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