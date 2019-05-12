Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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На «Газпром Арене» перед матчем «Зенит» — ЦСКА умер журналист

Чемпионат16:07

Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» скончался главный редактор фотоинформационного агентства

Матч ТВ12:48

Глава «Интерпресса» умер на «Газпром Арене» во время игры «Зенита»

78.ru13:03

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

ТАСС12:57

Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Gazeta.SPb13:05

Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев

Фонтанка.Ру12:31

«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев

Петербургский дневник13:23
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Происшествия

Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии

Обновлено в 17:43
Политика

Трамп призвал Китай скорее заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп призвал Китай поскорее заключить торговую сделку, не дожидаясь президентских выборов 2020 года в США.
Обновлено вчера в 19:23
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Футбол

Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»

Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие

Германия и Латвия проведут наблюдательный полет над Россией

Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Иран призвал США покинуть Ближний Восток

Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
Обновлено в 16:41
Экономика

Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью

Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Хоккей

Швейцария одолела Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Латвии во втором матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Культура

Выставка о новейшей истории архитектуры пройдет в Музее имени Щусева

Посетители узнают о выдающихся мастерах, значимых событиях и заметных произведениях. Официальное открытие выставки пройдет вечером 14 мая.
Обновлено в 05:59
Футбол

Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»

Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты

Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Футбол

Спартак — Уфа 1:0

Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Авто

Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny

Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Происшествия

В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах

Обновлено в 04:34
Происшествия

Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела

Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Здоровье

Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения составили список «невидимых» болезней, которые убивают людей изнутри.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Общество

Илона Маска вызвали в суд за обвинение в педофилии

Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
Обновлено в 17:24
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
Политика

В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 17:01
Главное