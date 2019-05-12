Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04
Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев
Петербургский дневник13:23
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Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
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«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Рома" победила "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико".
Обновлено в 16:35
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Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»
Ребята весь сезон пахали и не ныли.
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Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Накануне американские военные перебросили в регион авианосец Arlington и батарею ЗРК Patriot Командующий ВМС Ирана Хоссейн Ханзади заявил, что Соединенные Штаты должны покинуть Ближний Восток.
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Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром
Во Владимирской области на трассе М7 "Волга" произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали.
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Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью
Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
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Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
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Швейцария одолела Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею победила команду Латвии во втором матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.
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12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
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Культура
Выставка о новейшей истории архитектуры пройдет в Музее имени Щусева
Посетители узнают о выдающихся мастерах, значимых событиях и заметных произведениях. Официальное открытие выставки пройдет вечером 14 мая.
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Футбол
Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»
Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
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Дочь известной журналистки Ирины Хакамады Мария рассталась с женихом.
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Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
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Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
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В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
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Футбол
Спартак — Уфа 1:0
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Авто
Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny
Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
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В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
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Судья из США так посмотрел на активы Сабадаша, что следователи в Петербурге возбудили три дела
Три уголовных дела возбуждены по факту хищения акций компании осуждённого миллиардера Александра Сабадаша.
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Медики предупредили о нашествии новой «невидимой» эпидемии
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Илона Маска вызвали в суд за обвинение в педофилии
Главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска обязали придти в суд на слушания по делу об оскорблении дайвера из Британии Вернона Ансуорта, который участвовал в операции по спасению детей в тайской пещере.
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В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола
Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ).
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