Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр НиколаевРИА Новости 15:04

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

ТАСС12:57

Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Gazeta.SPb13:05

Глава «Интерпресса» умер на «Газпром Арене» во время игры «Зенита»

78.ru13:03

В Петербурге умер основатель фотоагентства «Интерпресс»

Neva.Today14:24

Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» скончался главный редактор фотоинформационного агентства

Матч ТВ12:48

Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев

Фонтанка.Ру12:31

«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» - ушел из жизни Александр Николаев

Петербургский дневник13:23
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Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Футбол

Иванович: «Зенит» с первого тура жил за это чемпионство

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), а также завоевание чемпионского титула.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Культура

В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

Обновлено 10 мая в 10:25
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Политика

Путин проведет совещания по ОПК в новом формате

Обновлено в 12:29
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено в 12:25
Автоспорт

Хэмилтон посвятил победу пятилетнему мальчику больному раком

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посвятил победу на Гран-при Испании пятилетнему мальчику Гарри Шоу больному раком.
Обновлено в 13:50
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону

Завершены аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области.
Обновлено в 03:39
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Путешествия

Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта

Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек

Возгорание тушат более 40 человек и 15 единиц техники. На месте пожара также работает оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:13
Общество

С 13 по 19 мая любой желающий может попасть в музеи Москвы бесплатно

Жители и гости Москвы в рамках музейной недели смогут посетить интереснейшие выставки в музеях города.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Политика

El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено вчера в 00:18
Хоккей

Кулемин заключил новый контракт с «Металлургом»

Обновлено в 13:11
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Финансы

Курс биткойна превысил $7500 впервые за девять месяцев

Курс биткойна достиг максимума с августа 2018 года.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды

Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Экономика

Онлайн-заказы еды стали популярнее

Объем рынка онлайн-заказов и доставки еды в Китае в прошлом году достиг 441,5 миллиарда юаней (65,8 миллиарда долларов США), увеличившись на 112,5 процента в годовом выражении, согласно анализу интернет-данных поставщиком услуг Analysys.
Обновлено в 14:39
Общество

В Нижнем Новгороде наказали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 15:01
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Политика

ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

Обновлено в 15:02
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
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