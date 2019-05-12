Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»ТАСС 12:57

Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщила пресс-служба стадиона.
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Журналист умер с фотоаппаратом в руках у «Газпром Арены»

Gazeta.SPb13:05

«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» – ушел из жизни Александр Николаев

Петербургский дневник13:23

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»

ТАСС12:57

Перед матчем «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене» скончался главный редактор фотоинформационного агентства

Матч ТВ12:48

Ушёл с фотоаппаратом в руках. Скончался основатель агентства «Интерпресс» Александр Николаев

Фонтанка.Ру12:31

«Зенит» соболезнует в связи со смертью на стадионе главы «Интерпресса» Николаева

Невские Новости12:30

Глава «Интерпресса» умер на «Газпром Арене» во время игры «Зенита»

78.ru13:03
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Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Общество

В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров

Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено в 10:36
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Взорвавшийся дом скорее всего снесут

Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Общество

В Париже разлили 300 литров бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Политика

Эквадор передаст США личные вещи Ассанжа

Власти Эквадора намерены передать США личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Великобритании.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Выплаты семьям погибших в двух катастрофах Boeing 737 Max могут превысить миллиард долларов

Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max, подсчитали исследователи из Bloomberg Intelligence.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии

В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 06:56
Авто

Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире

Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Авто

Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Кино

Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:14
Наука

На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Обновлено 10 мая в 00:08
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Происшествия

На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского

Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Алина Загитова показала фигуру в купальнике

Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
Обновлено вчера в 11:44
Космос

Служит для передачи сигналов между базами: на Луне уфологи выявили антенну – кадры

Сам Уоринг уверяет, что это рукотворное изделие внеземных существ для осуществления передачи сведений от одной футуристической базы к другой.
Обновлено в 12:28
Общество

В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»

Обновлено в 13:19
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Политика

Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 1" рассказал о новой пошаговой системе мониторинга исполнения нацпроектов.
Обновлено в 08:02
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
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