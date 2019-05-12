Футбол
Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс»ТАСС 12:57
Главный редактор фотоагентства "Интерпресс" Александр Николаев умер перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Газпром Арена". Об этом сообщила пресс-служба стадиона.
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«Большая потеря для петербургской и российской фотожурналистики» – ушел из жизни Александр Николаев
Петербургский дневник13:23
«Зенит» соболезнует в связи со смертью на стадионе главы «Интерпресса» Николаева
Невские Новости12:30
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Общество
В Зауралье отменили сухой закон, введенный из-за лесных пожаров
Власти Курганской области заявили о снятии с 13 мая режима ЧС в ряде районов, а также о полной отмене запрета на продажу спиртного в регионе.
Обновлено в 10:36
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Взорвавшийся дом скорее всего снесут
Напомним, минувшей ночью взрыв газа частично обрушил 16-квартирный дом. Три квартиры разрушены полностью, ещё четыре повреждены.
Обновлено в 10:32
Общество
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Политика
Эквадор передаст США личные вещи Ассанжа
Власти Эквадора намерены передать США личные вещи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Великобритании.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Выплаты семьям погибших в двух катастрофах Boeing 737 Max могут превысить миллиард долларов
Boeing и страховые компании могут потратить больше миллиарда долларов на компенсации семьям погибших в катастрофах самолетов 737 Max, подсчитали исследователи из Bloomberg Intelligence.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Ростове приставы обязали женщину выплатить 140 млн рублей из пенсии
В Ростовской области судебные приставы обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей за счёт своей пенсии.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Авто
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых уродливых машин в мире.
Обновлено в 10:44
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:14
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено 10 мая в 00:08
Происшествия
На затонувшем пароходе нашли картину Айвазовского
Картины были найдены на затонувшем около 100 лет назад пароходе «Генерал Коцебу» в ходе процесса подъема артефактов с этого корабля.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Алина Загитова показала фигуру в купальнике
Одна из лучших фигуристок современности Алина Загитова, наконец, может позволить себе небольшой отдых.
Обновлено вчера в 11:44
Космос
Служит для передачи сигналов между базами: на Луне уфологи выявили антенну – кадры
Сам Уоринг уверяет, что это рукотворное изделие внеземных существ для осуществления передачи сведений от одной футуристической базы к другой.
Обновлено в 12:28
Общество
В МВД по Мордовии оправдались за одинаковые портреты на «Бессмертном полку»
Обновлено в 13:19
Спорт
Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Политика
Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов
Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 1" рассказал о новой пошаговой системе мониторинга исполнения нацпроектов.
Обновлено в 08:02
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58