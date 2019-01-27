Общество
Умер глава московского департамента региональной безопасностиКоммерсантъ 03:28
Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников умер в возрасте 54 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. «В.Черников, возглавлявший департамент с октября 2016 года, умер сегодня ночью»,— сказал собеседник агентства.
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