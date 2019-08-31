с чего всё началось

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании. Шершнев ушел из жизни в ночь на 31 августа на 47-м году.

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествия Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.

Авто «Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.

Армия и оружие Курсанты летного училища приняли присягу В этом году армейские ряды пополнили 286 курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, в том числе 15 девушек.

Армия и оружие США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.

Здоровье Медики предупредили об опасности сезонных отравлений Следует особое внимание обратить на хранение грибов и ягод. Медики предупреждают, что длительное хранение продуктов чревато отравлениями.

Происшествия Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Здоровье Секрет кабачковой икры: улучшает зрение и замедляет старение кожи Многие люди считают кабачковую икру низкокалорийной и очень полезной для фигуры.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Шоу-бизнес Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.

Политика В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко В Донецке открыли памятник первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Энергетика Энерготарифы повышают в Греции для спасения электрокомпании Тариф при потреблении более 2000 кВтч составит 0,11936 евро за кВтч вместо 0,10252. В Греции обычно счета приходят за четыре месяца.

Происшествия При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека.

Армия и оружие США засекли маневры российского военного спутника Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.