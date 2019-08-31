Общество
РБКУмер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании. Шершнев ушел из жизни в ночь на 31 августа на 47-м году.
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Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в ночь на 31 августа, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Znak.com10:06
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