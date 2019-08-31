с чего всё началось

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании. Шершнев ушел из жизни в ночь на 31 августа на 47-м году.

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе возросло до 5, более 20 ранены По уточненным данным, в результате беспорядочной стрельбы, открытой в американском городе Одессе, погибли пять человек, еще, по меньшей мере, 21 получил ранения.

Общество Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.

Футбол Сычев подписал контракт с «Пюником» Соглашение 35-летнего игрока с армянским клубом заключено на один год с возможностью продления.

Политика Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Армия и оружие Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35 Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

Происшествия Задержана мать убитого в Башкирии ребенка В Башкирии задержана мать годовалого ребенка, который был найден мертвым.

Единоборства Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Гаджеты Huawei может отложить международный Huawei Mate 30 В свою очередь в Huawei никак не комментирует слухи, отмечая, что лучше следить за официальными сообщениями.

Политика Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.

Футбол Клопп прокомментировал поведение Мане Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см «По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Происшествия При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.