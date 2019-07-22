Политика
Умер директор МАГАТЭ Юкия АманоИнфо24 03:57
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Перед своей смертью он собирался уйти в отставку. Юкия Амано успел подготовить послание для совета управляющих МАГАТЭ с объявлением об уходе с поста.
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Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
Комсомольская правда04:28
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