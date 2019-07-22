Политика

Умер директор МАГАТЭ Юкия АманоИнфо24 03:57

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Перед своей смертью он собирался уйти в отставку. Юкия Амано успел подготовить послание для совета управляющих МАГАТЭ с объявлением об уходе с поста.
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Источник: постпред Аргентины в Вене может занять пост гендиректора МАГАТЭ

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Умер гендиректор МАГАТЭ

Интерфакс03:20

Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии

Комсомольская правда04:28

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

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ТАСС05:42

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Юкия Амано
Японский дипломат
Японский дипломат и международный государственный служащий Организации Объединенных Наций и её подразделений. Посол и постоянный представитель Японии в Международном агентстве по атомной энергии, с 2009 года - Генеральный директор МАГАТЭ.
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