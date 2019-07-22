Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия АманоРоссийская газета 03:29
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте организации. "Секретариат МАГАТЭ с глубоким сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано", - говорится в официальном сообщении.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Обновлено в 00:45
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
Партия Зеленского набирает на выборах в Раду около 50%
Обновлено вчера в 15:22
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В ЛНР заявили о нарушении перемирия украинскими силовиками
Украинские силовики нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом
Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.
Обновлено в 01:48
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллионером
Пара приняла решение скрыть собственную помолвку от широкой общественности. По данным инсайдеров, свадьба состоится уже в текущем году.
Обновлено в 03:42
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Общество
В воскресенье на Кемерово опустилась мгла
Из-за неблагоприятных метеоусловий Кемеровским гидрометцентром введен режим по ограничению выбросов для предприятий Кемерова.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Чайка в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой, сообщает местный новостной портал Devon Live.
Обновлено вчера в 19:46
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Мане пропустит матч за Суперкубок Англии
Нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Садио Мане не примет участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
Обновлено в 03:09
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Полиция поймала виновника смертельного ДТП в Ленобласти
Обновлено в 01:50
Политика
Вице-президент США пообещал в 2024 году оставить астронавтов на Луне
Через пять лет американские астронавты не только снова отправятся на Луну, но и останутся там, чтобы создать надежную базу, которая позволит в будущем рассчитывать на полет человека на Марс.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
По информации ведомства, сошедшие с путей железнодорожные вагоны с углем входили в состав грузового поезда Воркута-Череповец в составе 54 вагонов.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Инвесторы берут Центральный телеграф
«Ростелеком» нашел желающих купить здание у Кремля Госкомпания «Ростелеком» только назначила дату торгов своей части площадей в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице, в пешей доступности от Красной площади, а объектом уже интересуются крупные инвесторы.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено в 01:21