Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия АманоREGNUM 03:55
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства. «Секретариат МАГАТЭ с глубочайшей печалью сообщает о кончине гендиректора Юкии Амано», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
Комсомольская правда04:28
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Кино
Венецианский кинофестиваль закроет фильм с Миком Джаггером
Обновлено в 09:15
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Автоспорт
Советник «Ред Булл» рассказал, как повысить зрелищность «Формулы-1»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какие реформы нужно провести в «Формуле-1», чтобы сделать ее более зрелищной.
Обновлено в 10:23
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту".
Обновлено в 07:04
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Как Зеленский использует власть после выборов в Раду
Киевская политическая элита всегда найдет лазейку – способ тайно или явно ограничить ограничить власть даже располагающего поддержкой абсолютного парламентского большинства главы страны.
Обновлено в 09:16
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Космос
Goodyear отмечает 50-летие высадки астронавтов на Луну
Один комплект шин для Goodyear — и огромный скачок для мобильности будущего: почти 50 лет назад безвоздушные шины Goodyear XLT стали первыми в истории шинами, оставившими след на поверхности Луны.
Обновлено в 05:28
Политика
Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста
Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Наука
Исследование показывает, что упавшие окурки вредят растениям
Новые исследования показывают, что они также значительно снижают рост растений.В исследовании, проведенном учеными из британского Университета Англия Раскин, окурки от обычных и ментоловых сигарет были помещены в почву, в которой выращивались растения райграса или белого клевера.
Обновлено 20 июля в 14:01
Гаджеты
В смартфонах iPhone 2020 года появятся дисплеи с частотой 120 герц
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым
Обновлено 20 июля в 10:59
Армия и оружие
Грузинские военные ответили на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.
Обновлено в 07:49
Политика
Турчинов заявил о желании значительной части украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, комментируя подсчёт голосов по итогам выборов в Верховную раду, заявил, что «значительная часть» украинцев готова «стать рабами».
Обновлено в 11:13
Кино
Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом
Обновлено в 09:53
Космос
Горячие юпитеры обладают мощнейшими магнитными полями
Планеты-гиганты, близко расположенные к своим звездам, обладают мощными магнитными полями, которые во много раз сильнее, чем у Юпитера, заявляют ученые в исследовании, представленном в журнале Nature Astronomy.
Обновлено в 11:00
Технологии
НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
Обновлено вчера в 22:57
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Наука
Опубликован самый короткий тест на IQ из трех вопросов
Шейну Фредерику (Shane Frederick), являющемуся профессором Массачусетского технологического института, принадлежит авторство самого короткого в мире теста на IQ.
Обновлено в 09:22