Футбол

Умер футбольный тренер Александр ИрхинМатч ТВ 12:27

Как стало известно «Матч ТВ», на 66-м году ушел из жизни известный российский тренер Александр Ирхин. По ходу своей тренерской карьеры Ирхин возглавлял два десятка клубов.
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Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет

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Умер футбольный тренер Александр Ирхин

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Sport24.ru14:52

Умер Александр Ирхин

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Умер бывший тренер «Рубина», «Кубани» и «Химок» Ирхин

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Умер футбольный тренер Александр Ирхин

Sportbox.RU12:27

Умер тренер Александр Ирхин

Sports.ru15:05
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В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
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Александр Сергеевич Ирхин
Тренер
Советский и российский футбольный тренер. Футболистом выступал за команды Ростовской области. Имеет тренерскую лицензию уровня «Pro».
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