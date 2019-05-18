Футбол
Умер футбольный тренер Александр ИрхинМатч ТВ 12:27
Как стало известно «Матч ТВ», на 66-м году ушел из жизни известный российский тренер Александр Ирхин. По ходу своей тренерской карьеры Ирхин возглавлял два десятка клубов.
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Обновлено в 07:44
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
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Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
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Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Пулково аноним задержал вылет самолёта до Антальи
В три часа дня в субботу, 18 мая, в Пулково из-за анонимного сообщения о бомбе задержали вылет рейса FV 5863 авиакомпании «Россия» из Петербурга в Анталью.
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Происшествия
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Религия
Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен
В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
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Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Обновлено в 02:22
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Дочь Алсу лишили победы в шоу «Голос. Дети» после проверки голосования
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Учёные установили, что ускоряет старение
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
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Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Футбол
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Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
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Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
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Общество
Как российские сварщики завоевывают мир
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики.
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Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе
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