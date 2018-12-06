Футбол
Умер футболист Александр Минаев
Умер футболист Александр МинаевМосковский Комсомолец07:14
Футболист, чемпион СССР, бронзовый призер Олимпиады, бывший игрок московских "Спартака" и "Динамо" Александр Минаев скончался в возрасте 64 лет.
Московский Комсомолец07:14
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Футбол
«Локомотив» подтвердил травму крестообразной связки у Ротенберга
"Локомотив" подтвердил, что защитник команды Борис Ротенберг травмировал переднюю крестообразную связку коленного сустава.
Обновлено в 11:48
Футбол
Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи.
Обновлено в 11:16
Футбол
Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции
Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции.
Обновлено в 11:08
Футбол
Футболиста ЦСКА Ахметова признали лучшим молодым игроком РПЛ
Первое место досталось игроку ЦСКА Ильзату Ахметову, вторым стал ещё один армеец Иван Обляков, а замкнул тройку лидеров Дмитрий Скопинцев из "Ростова".
Обновлено в 10:52
Футбол
Далер Кузяев стал лучшим футболистом «Зенита» в ноябре
Обновлено в 11:30
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Гомес пропустит до полутора месяцев из-за травмы
Защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Джо Гомес выбыл из строя на срок до полутора месяцев из-за травмы ноги, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 11:49
Футбол
Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»
Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 10:24
Футбол
Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе
Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:34
Футбол
Новичок «Спартака» выразил уверенность в успехе Кононова в команде
Новичок «Спартака» Максим Глушенков поделился мнением о главном тренере красно-белых Олеге Кононове, а также признался, что после перехода в стан красно-белых он стал внимательнее относиться к своим записям в соцсетях.
Обновлено в 11:04
Футбол
Тони Крос рассказал о своей травме
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Крос пропустил матч 14-го тура чемпионат Испании с «Валенсией» (2:0) из-за травмы колена.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Верим, что вернемся». «Амкар» поздравил себя с днем рождения
«Амкар» поздравил себя с днем рождения. Сегодня, 6 декабря, исполнилось 24 года со дня основания клуба.
Обновлено в 09:15
Футбол
Форвард «Барселоны» Малком получил травму
Нападающий «Барселоны» Малком получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Леонесой» (4:1). Бразилец вышел в стартовом составе и отметился голом на 43-й минуте.
Обновлено в 08:33
Футбол
Симеоне провел 400-й матч у руля «Атлетико»
"Атлетико" в среду разгромил каталонский клуб "Сант Андреу" (4:0) в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Челси» начал переговоры по Хюсаю
Защитник "Наполи" Эльсейд Хюсай может перебраться в "Челси" в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 11:42
Футбол
Глушаков сыграл в футболке с перевернутой эмблемой «Спартака»
Капитан «Спартака» Денис Глушаков во втором тайме домашнего матча 1/4 финала Кубка России против «Урала» (1:1) играл в футболке с неправильной эмблемой красно-белых.
Обновлено в 10:40