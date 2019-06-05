Футбол
Умер экс-президент УЕФА ЮханссонБомбардир.ру 03:41
Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину
Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
Обновлено в 09:16
Общество
Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом
Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.
Обновлено в 02:54
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Путешествия
Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных
По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.
Обновлено в 07:40
Общество
Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода
Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.
Обновлено в 08:37
Технологии
Первый магазин без продавцов сети «Фасоль» начал работать в Москве
Крупный ритейлер Metro, развивающий сеть «Фасоль», запустил в своём офисе в Москве первый магазин сети в формате «Экспресс», созданном для работы без продавцов.
Обновлено в 07:15
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил задержку с багажом
Обновлено в 07:05
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Наука
Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера
Инженеры из Нидерландов показали довольно экзотический на вид концепт пассажирского самолета будущего.
Обновлено в 08:31
Политика
«Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского
Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Авто
Geely увеличит гарантию на свои авто до 5 лет
Как сообщает «АвтоБизнесРевю», с 1 июля текущего года китайская компания Geely увеличит срок гарантийного обслуживания машин до 5 лет.
Обновлено в 05:06
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Футбол
Хамес Родригес покинет «Баварию»
Обновлено вчера в 12:10
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Хоккей
«Лада» обменяла Ивана Романова в «Локомотив»
В результате обмена на денежную компенсацию в «Локомотив» из «Лады» вернулся нападающий Иван Романов, информирует официальный «твиттер» ярославского клуба.
Обновлено в 05:22