Умер экс-президент УЕФА ЮханссонБомбардир.ру 03:41

Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Политика Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Общество Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.

Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Путешествия Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.

Общество Град размером с яйцо: на Крым обрушилась непогода Непогода обрушилась на крымский полуостров в среду днем, в ряде регионов сообщают о граде и грозе.

Технологии Первый магазин без продавцов сети «Фасоль» начал работать в Москве Крупный ритейлер Metro, развивающий сеть «Фасоль», запустил в своём офисе в Москве первый магазин сети в формате «Экспресс», созданном для работы без продавцов.

Общество Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.

Происшествия Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Наука Авиакомпания KLM представила концепт V-образного авиалайнера Инженеры из Нидерландов показали довольно экзотический на вид концепт пассажирского самолета будущего.

Политика «Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Авто Geely увеличит гарантию на свои авто до 5 лет Как сообщает «АвтоБизнесРевю», с 1 июля текущего года китайская компания Geely увеличит срок гарантийного обслуживания машин до 5 лет.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.