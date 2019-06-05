Футбол

Умер экс-президент УЕФА ЮханссонБомбардир.ру 03:41

Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.
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Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
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Леннарт Юханссон
Шведский футболист
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