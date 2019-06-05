Умер экс-президент УЕФА ЮханссонБомбардир.ру 03:41

Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.

Кино Сериал «Чернобыль» получил рекордный зрительский рейтинг Пока весь мир обсуждает сериал, который обошел по рейтингам даже «Игру Престолов», свое мнение о нем высказали ликвидаторы катастрофы 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Политика Лавров назвал условия организации встречи Путина и Зеленского Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться только после того, как Киев исполнит достигнутые в «нормандском формате» договоренности.

Технологии Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок Компания Amazon создала футуристический беспилотник для отправки посылок.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Футбол В АПЛ болельщики смогут смотреть видеоповторы VAR на экранах стадионов Как сообщает BBC, повторы игровых эпизодов будут показываться на больших экранах стадионов клубов АПЛ, если видео поможет наглядно и явно объяснить болельщикам мотив арбитра изменить первоначальное принятое им решение.

Происшествия Пожар произошел на складе на юге Москвы Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Футбол Шаронов может возглавить «Рубин» Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.

Происшествия ФСБ задержала начальника колонии в Копейске Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Религия Православные верующие отмечают Вознесение Господне Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.

Происшествия В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.

Политика Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе Президент Украины предстал в образе антиимперского проевропейца Новый президент Украины Владимир Зеленский 5 июня завершил свой первый рабочий визит.

Футбол Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".