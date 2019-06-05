Футбол
Умер экс-президент УЕФА Леннарт ЮханссонЧемпионат 02:27
Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президента ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.
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