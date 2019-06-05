Футбол

Умер экс-президент УЕФА Леннарт ЮханссонЧемпионат 02:27

Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президента ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Человек, подаривший Москве два финала еврокубков. Умер Леннарт Юханссон

ТАСС11:40

Умер экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Чемпионат02:27

Йозеф Блаттер: «Мы потеряли настоящего тяжеловеса в футболе»

Спорт-Экспресс05:24

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Советский спорт02:53

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

РИА Новости02:49

Скончался экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон

Sport24.ru02:33

РФС принес соболезнования родным экс-главы УЕФА Юханссона

Матч ТВ05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия

Смерть Бари Алибасова опровергли

Новости о смерти музыкального продюсера Бари Алибасова оказались неправдой.
Обновлено в 15:23
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» на старте финальной серии плей-офф Лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Химками" в первом матче финальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Технологии

Группа «Абсолют» вложит $50 млн в страховой проект на big data

Группа «Абсолют» летом запустит страховой онлайн-проект под названием Mafin, который на первом этапе будет специализироваться на продаже полисов каско и ОСАГО, рассказал РБК совладелец группы Александр Светаков (занимает 43-е место в списке Forbes с состоянием $2,5 млрд).
Обновлено в 04:02
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 11:06
Политика

Кучма предложил снять блокаду с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 15:48
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Культура

Суд продолжит рассматривать иск Kinodanz к BadComedian

Красногорский районный городской суд Московской области продолжит рассматривать иск кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову (BadComedian).
Обновлено в 05:45
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Замминистра МЧС Павел Барышев рассказал, что во время трагедии с самолетом SSJ-100 в Шереметьево дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили к месту, так как была "закрыта полоса", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:54
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Политика

Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах

Обновлено в 11:26
Происшествия

Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн

Обновлено в 13:15
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Кино

Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат

Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено в 12:21
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Экономика

Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики

В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Политика

Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

Владимир Путин принял его отставку и назначил на должность временного исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 07:33
Технологии

IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир

IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Названа причина крушения самолета Качиньского

Ранее сообщалось, что СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского.
Обновлено в 13:37
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC

Абдель Азиз, менеджер российского бойца, отметил: Это были самые легкие переговоры в моей жизни, сделку можно считать одной из крупнейших сделок в истории UFC.
Обновлено в 02:54
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено в 14:22
Музыка

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип

В начале ролика зрителей предупреждают, что видео не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлено на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы.
Обновлено в 03:21
Космос

Самарские школьники познакомились с космосом на экскурсии в планетарии

Самарские школьники узнали больше о космосе на экскурсии в планетарии.
Обновлено в 10:28
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Футбол

Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Конфедерация африканского футбола на экстренном заседании приняла решение переиграть ответный матч.
Обновлено в 14:05
Футбол

РПЛ признала болельщиков «Краснодара» лучшими в прошедшем сезоне РПЛ

РПЛ опубликовала рейтинг болельщиков. Лига учитывала количество зрителей на матчах и статистику по штрафам.
Обновлено в 14:41
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
ещё по теме
Леннарт Юханссон
Шведский футболист
Шведский футбольный функционер, президент УЕФА в 1990-2007 годах, рекордсмен по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини. Вице-президент ФИФА, в 1998 году был кандидатом на пост президента, но уступил Зеппу Блаттеру.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное