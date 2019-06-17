Умер экс-президент Египта Мухаммед МурсиТАСС 12:25

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире. Как сообщило издание Al Shorouq, это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

Общество «Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Происшествия В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.

Происшествия В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Футбол Семак не назвал состав «Зенита» за 10 секунд Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку в ходе программы «Вечерний Ургант» было предложено за 10 секунд успеть назвать имена всех 8 своих детей.

Финансы Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.

Происшествия В Москве избили директора Фонда кино Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Армия и оружие Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Общество В тесноте и в обиде С приходом тепла краснокнижные птицы плотно заселили природный парк «Шереметьевский» на берегах реки Уссури в Вяземском районе.

Здоровье Едим за копейки. Как питаться вкусно и полезно при ограниченном бюджете? На самом деле, рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки (а значит, продолжительного стояния у плиты) и среди них нет дорогостоящих деликатесов, которые «съедают» бюджет.

Гаджеты Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.

Общество Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.

Политика Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.

Политика Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки» Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Авто Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen Обманутые воронежцы уже год ждут обещанных автомобилей марки "Volkswagen".

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Происшествия В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.

Происшествия В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.

Общество Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.