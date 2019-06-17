Политика

Умер экс-президент Египта Мухаммед МурсиТАСС 12:25

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире. Как сообщило издание Al Shorouq, это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
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Мухаммед Мурси
Египетский политик
Египетский государственный и политический деятель. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Являлся председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована международной панисламистской организацией Братья-мусульмане 30 апреля 2011 года после революции в Египте. В 2012 году Мурси победил во втором туре президентских выборов. Первый демократически избранный глава государства в истории Египта, он управлял страной немногим более года, до своего свержения в результате военного переворота 3 июля 2013 года...
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