Умер экс-партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии КоутиньоSport24.ru 02:44

Коутиньо выступал за «Сантос» с 1958 по 1968 год и провел за клуб в общей сложности 457 матчей и забил 370 голов. Он был партнером по команде легендарного форварда Пеле. Коутиньо занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Сантоса».

Умер экс-партнер Пеле по «Сантосу» и сборной Бразилии Коутиньо

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