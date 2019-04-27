Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьИзвестия 13:04

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни. Об этом 27 апреля ТАСС сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

РБК13:11

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАСС12:48

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВК11:27

Умер Алексей Лебедь

Газета.Ru11:54

В Москве скончался Алексей Лебедь

Хакасия10:40

Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

ИА Хакасия11:30

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Коммерсантъ12:38
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Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 11:31
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Здоровье

О причинах артроза после 30 лет рассказали врачи

В основном артрозом страдают люди после 30 лет, что связано с замедлением биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.
Обновлено в 15:05
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 14:48
Авто

25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche

Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Политика

В России прокомментировали американский приговор Марии Бутиной

Обновлено вчера в 12:43
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Гаджеты

Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая

Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Право бороться или умереть

Пример сотрудников скорой помощи из Окуловской районной больницы в Новгородской области, объявивших недавно «итальянскую забастовку» (это когда работа продолжается, но строго по должностным инструкциям) может оказаться заразительным для миллионов россиян.
Обновлено в 07:00
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Происшествия

Пожар произошел в колонии для рецидивистов в Костроме

Обновлено в 13:59
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Футбол

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Театры

Итоги детского фестиваля «Арлекин» подвели в Петербурге

В театре "Зазеркалье" были подведены итоги XVI Российского Национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".
Обновлено в 11:35
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский предупредил о действующих от его имени аферистах

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
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Алексей Иванович Лебедь
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Младший брат Александра Лебедя.
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