Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьИзвестия 13:04

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни. Об этом 27 апреля ТАСС сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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На 65-м году жизни скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Эхо Москвы19:03

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАСС12:48

Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

ИА Хакасия11:30

Умер Алексей Лебедь

Газета.Ru11:54

В Москве скончался Алексей Лебедь

Хакасия10:40

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Коммерсантъ12:38

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВК11:27
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
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Старт «Мстителей» стал лучшим в истории проката

«Мстители: Финал» стартовали в США с успехом, рекордным для проката страны. Уже за первые сутки картина собрала 157 миллионов долларов.
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Авто

Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class идеально подходит для выполнения такой задачи.
Обновлено в 13:57
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Культура

Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу

Обновлено в 12:28
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Происшествия

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»

Ничью "Ювентусу" принес нападающий Криштиану Роналду, забивший мяч в ворота миланцев в середине второго тайма с подачи полузащитника Миралема Пьянича.
Обновлено в 17:16
Общество

Жители Бурятии отсудили у ТГК-14 18 миллионов рублей

Суммы растут год от года: если в 2016 году благодаря перерасчету жители Бурятии смогли вернуть 10 млн, в 2017 – 12 млн, то сейчас - уже 18 млн.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца

Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
Обновлено в 04:01
Политика

Отец Бутиной рассказал, почему его дочь не будет обжаловать приговор

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Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
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Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
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На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
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