Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьИзвестия 13:04
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни. Об этом 27 апреля ТАСС сообщили в управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Кино
Старт «Мстителей» стал лучшим в истории проката
«Мстители: Финал» стартовали в США с успехом, рекордным для проката страны. Уже за первые сутки картина собрала 157 миллионов долларов.
Обновлено в 12:27
Авто
Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов
Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class идеально подходит для выполнения такой задачи.
Обновлено в 13:57
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии
Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Культура
Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоу
Обновлено в 12:28
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Политика
Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 09:53
Происшествия
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Доставкой праха животного в космос займется компания Celestis. Это будет первый кот в истории, похороны которого пройдут в космосе.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» ничью в матче с «Интером»
Ничью "Ювентусу" принес нападающий Криштиану Роналду, забивший мяч в ворота миланцев в середине второго тайма с подачи полузащитника Миралема Пьянича.
Обновлено в 17:16
Общество
Жители Бурятии отсудили у ТГК-14 18 миллионов рублей
Суммы растут год от года: если в 2016 году благодаря перерасчету жители Бурятии смогли вернуть 10 млн, в 2017 – 12 млн, то сейчас - уже 18 млн.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца
Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Игры
В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
Обновлено в 04:30