Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьRT на русском 12:51

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

РБК13:11

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАСС12:48

Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

ИА Хакасия11:30

Умер Алексей Лебедь

Газета.Ru11:54

В Москве скончался Алексей Лебедь

Хакасия10:40

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Коммерсантъ12:38

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВК11:27
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Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
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Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
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Происшествия

Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов»

Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.
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Обновлено в 13:06
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Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

На Шри-Ланке продлили комендантский час

На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
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Хоккей

Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года

Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Общество

Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Футбол

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодёжном первенстве

Как стало известно в субботу, 27 апреля, «Зенит»-м и «Крылья Советов»-м сыграли со счётом 2:2 в матче 26-го тура молодёжного первенства.
Обновлено в 09:27
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
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В Ханты-Мансийск прямым рейсом доставят на Пасху благодатный огонь

Главным событием предстоящей Пасхи обещает стать прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима впервые в истории Югры непосредственно к Пасхальному богослужению.
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Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

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Кино

Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»

Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Космос

В SpaceX сообщили о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС

Обновлено в 13:34
Футбол

Карпин — о ничьей с «Анжи»: «Ростов» потерял два очка

Встреча состоялась в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 14:04
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
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В ЛНР спасатели подняли из шахты тела всех 17 погибших горняков

Обновлено в 11:27
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Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
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Уголовное дело могут завести посмертно на отца сестер Хачатурян

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Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

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Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
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Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
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Алексей Иванович Лебедь
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Младший брат Александра Лебедя.
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