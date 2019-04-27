Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьRT на русском 12:51

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.

Культура Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос» Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Происшествия Во Франции более 23 тысяч человек вышли на акции «желтых жилетов» Более 23,5 тысяч человек приняли участие в акциях "жёлтых жилетов" в субботу во Франции, в том числе 2,6 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

Армия и оружие Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Происшествия На Шри-Ланке продлили комендантский час На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.

Хоккей Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Футбол «Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодёжном первенстве Как стало известно в субботу, 27 апреля, «Зенит»-м и «Крылья Советов»-м сыграли со счётом 2:2 в матче 26-го тура молодёжного первенства.

Политика Филарет раскритиковал статус ПЦУ Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.

Религия В Ханты-Мансийск прямым рейсом доставят на Пасху благодатный огонь Главным событием предстоящей Пасхи обещает стать прибытие частицы благодатного огня из Иерусалима впервые в истории Югры непосредственно к Пасхальному богослужению.

Кино Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри» Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Авто Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.

Культура Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо» Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.