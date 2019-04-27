Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьТАСС вчера в 12:48

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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На 65-м году жизни скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАССвчера в 12:48

В Москве скончался Алексей Лебедь

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Умер Алексей Лебедь

Газета.Ruвчера в 11:54

Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

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Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВКвчера в 11:27
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Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
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Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Младший брат Александра Лебедя.
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