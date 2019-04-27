Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьТАСС вчера в 12:48
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку
Обновлено вчера в 14:46
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено 26 апреля в 09:12
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске полностью потушен
Пожар на территории завода «Красмаш», который возник на красноярском предприятии в пятницу, полностью ликвидировали в воскресенье утром, передает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо
Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Алексей Чумаков повздорил с Лепсом на юбилее Павлиашвили
В прошлом году грузинский исполнитель «породнился» с Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым, став крестным дочери пары Амелии.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
Обновлено вчера в 05:37
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
В сирийском Алеппо открылась новая поликлиника
Обновлено в 00:51
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не нужны игроки, движимые деньгами или славой»
Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой».
Обновлено вчера в 21:01
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Культура
Назарбаев встретился с Джеки Чаном
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с акттром Джеки Чаном.
Обновлено в 01:15
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50