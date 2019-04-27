Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьТАСС вчера в 12:48
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Обновлено вчера в 13:29
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф
Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Севилья» попросила АПЛ отдать путевку в Лигу чемпионов
«Севилья» попросила руководство чемпионата Англии отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Александр Осипов работает на объектах ГМК «Удокан» в Каларском районе
Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов работает в Каларском районе.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Стрельба в синагоге произошла в США
В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 22:40
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:15
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»
На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»
Обновлено вчера в 15:30
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Наука
Обнаружен самый древний след человека
Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга
Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено вчера в 17:40
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено вчера в 10:22
Театры
Итоги детского фестиваля «Арлекин» подвели в Петербурге
В театре "Зазеркалье" были подведены итоги XVI Российского Национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".
Обновлено вчера в 11:35