Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьТАСС вчера в 12:48

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

ИА Хакасиявчера в 11:48

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАССвчера в 12:48

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Коммерсантъвчера в 12:38

Умер Алексей Лебедь

Газета.Ruвчера в 11:54

На 65-м году жизни скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Эхо Москвывчера в 19:03

В Москве скончался Алексей Лебедь

Хакасиявчера в 10:40

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВКвчера в 11:27
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
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Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
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Хоккей

Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф

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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
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Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
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Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

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Александр Осипов работает на объектах ГМК «Удокан» в Каларском районе

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов работает в Каларском районе.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в США

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 09:16
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
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В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери

Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
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Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
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Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
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Обнаружен самый древний след человека

Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
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Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
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Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга

Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
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Игры

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Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
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Итоги детского фестиваля «Арлекин» подвели в Петербурге

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Алексей Иванович Лебедь
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Младший брат Александра Лебедя.
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