Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьТАСС 12:48

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
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На 65-м году жизни скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Эхо Москвы19:03

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАСС12:48

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВК11:27

Умер Алексей Лебедь

Газета.Ru11:54

В Москве скончался Алексей Лебедь

Хакасия10:40

Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

ИА Хакасия11:30

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Коммерсантъ12:38
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Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг победы дочери Алсу.
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Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
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Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
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Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

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Происшествия

В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

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Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Один человек погиб и двое пропали после столкновения судов на Волге

Обновлено в 10:49
Религия

Сербский игумен посоветовал не переедать после поста

После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Политика

Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

Обновлено в 20:14
Политика

Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
Обновлено в 18:57
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика

Путин назвал темы возможной встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключил возможной встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено в 08:28
Наука

Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау

Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
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Автоспорт

Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

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Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Водитель сбил пешехода на северо-западе Москвы

Один человек пострадал в результате ДТП на Лодочной улице в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 18:09
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Культура

Башаров может воссоединиться с бывшей женой

Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
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Армия и оружие

Турция не хочет возвращать Идлиб законным сирийским властям

Турецкая сторона, имеющая в регионе разносторонние контакты, могла бы с их помощью оказать на ситуацию в Идлибе позитивное влияние, но Анкара не заинтересована в том, чтобы провинция вернулась под контроль Дамаска, поэтому поддерживает там напряженность.
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Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
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Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Младший брат Александра Лебедя.
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