Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей ЛебедьТАСС 12:48

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТАСС12:48

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Коммерсантъ12:38

Скончался экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

ТВК11:27

В Москве скончался Алексей Лебедь

Хакасия10:40

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Говорит Москва12:52

Глава Хакасии об Алексее Лебеде: Для всех нас он останется примером

ИА Хакасия11:30

Умер Алексей Лебедь

Газета.Ru11:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Футбол

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Фастав»

В матче 30-го тура чешской Высшей лиги «Млада Болеслав» принимала «Фастав».
Обновлено в 12:54
Автоспорт

Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку

Обновлено в 07:29
Наука

Вакцину против рака толстой кишки протестировали на людях успешно

Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено вчера в 15:32
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено в 11:31
Культура

Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Обновлено в 11:39
Футбол

«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

Обновлено в 11:48
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено в 06:15
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Политика

В Кремле прокомментировали приговор Бутиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осуждённая в США российская гражданка Мария Бутина не могла совершить того, в чём её обвинили.
Обновлено в 02:49
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира

Обновлено в 12:37
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
Обновлено в 09:34
Хоккей

Тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Обновлено в 12:25
Наука

Употребление хлеба несет малоизученную угрозу здоровью

Пропионат, используемый при производстве хлебобулочных изделий и предотвращающий появление плесени, приводит к гормональным нарушениям и увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета.
Обновлено вчера в 01:11
Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила, что «место королевы шансона свободно»

Многих удивило её заявление о том, что теперь вакантное место «королевы шансона» свободно.
Обновлено в 06:33
Здоровье

Названы причины рака легких у некурящих людей

Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Индийские военные выбрали израильские 155-мм гаубицы

По неподтвержденной информации, консорциум Elbit Systems/Bharat Forge снизил цену даже ниже стоимости 155-мм гаубицы "Дхануш" индийской разработки, первые шесть образцов которой компания Ordnance Factory Board передала армии 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Политика

Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Спорт

Щербакова сделала четверной флип на тренировке

Обновлено в 12:43
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Авто

Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
ещё по теме
Алексей Иванович Лебедь
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия. Младший брат Александра Лебедя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное