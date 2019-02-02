Умер диктор программы «Время» Евгений СусловРИА Новости вчера в 21:18

Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов.

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни. Об этом сообщила в фейсбуке его коллега Алла Данько.

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