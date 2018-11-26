Общество

Умер диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
РИА Новости
вчера в 18:00

В Москве скончался 79-летний диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в Instagram.
РИА Новостивчера в 18:00
Ефим Шифрин
Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...
— Ефим Шифрин, исполнительТАСС вчера в 17:41

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Ефим Шифрин
Исполнитель
Советский и российский артист эстрады, актёр и режиссёр, юморист, певец. Создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра», автор трёх изданных книг: «Театр имени меня», «Личное дело Ефима Шифрина» и «Течёт река Лета», а также интернет-дневников «Течёт река Лета», «Мир тесен» и «Дневник Котельника», опубликованных на его официальном сайте.
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