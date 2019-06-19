Политика

Умер депутат Рады Дмитрий ТымчукТАСС 06:42

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома. Об этом в среду заявил член коллегии при МВД Украины Антон Геращенко.
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Антон Геращенко
Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался.
— Антон Геращенко, украинский политикТелеканал 360° 07:43

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Украинский военный и политический журналист. Подполковник запаса. Координатор группы «Информационное сопротивление», руководитель общественной организации «Центр военно-политических исследований», с 2008 года - главный редактор интернет-издания «Флот2017». Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Народного фронта.
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