Политика
Умер депутат Рады Дмитрий ТымчукТАСС 06:42
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома. Об этом в среду заявил член коллегии при МВД Украины Антон Геращенко.
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Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался.
— Антон Геращенко, украинский политикТелеканал 360° 07:43
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