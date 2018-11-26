Футбол

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо»
News.ru
04:52

Бывший нападающий футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Черноморец» (Одесса) Виктор Канаевский скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил журналист и писатель Дэви Аркадьев. Канаевский в 1961 году стал чемпионом СССР в составе «Динамо», а в 1964-м выиграл Кубок СССР.
News.ru04:52
с чего всё началось
25 ноября скончался бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Каневский, сообщил
 в социальных сетях журналист и писатель Дэви Аркадьев.
Матч ТВ03:45

Подробнее о событии

Умер бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Каневский

Вести.Ru04:39

Умер бывший форвард сборной СССР и киевского «Динамо» Виктор Каневский

Sport24.ru04:19

Умер чемпион СССР в составе киевского «Динамо»

Матч ТВ03:45

Умер чемпион СССР в составе киевского «Динамо»

Sportbox.RU03:45

Умер чемпион СССР по футболу

Газета.Ru03:25

Умер чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Виктор Каневский

Soccer.ru03:10

Умер чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Виктор Каневский

Спорт-Экспресс02:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Футбол

Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 10:02
Футбол

Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы колена

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы правого колена, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 10:17
Футбол

«Анжи» отказали в тренировках на своём стадионе из-за долгов

Футболистам «Анжи» запретили тренироваться на «Анжи-Арене» перед игрой 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за долгов по стадиону.
Обновлено в 10:06
Футбол

Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза

Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 10:15
Футбол

Польский судья Гиль рассудит «Спартак» и «Рапид»

Польская бригада арбитров рассудит матч группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Рапидом».
Обновлено в 09:26
Футбол

Андрес Иньеста: «Моуринью повлиял на неудачи сборной Испании»

Напряжение между «Барсой» и «Реалом», которое создал Моуринью, повлияло на неудачи сборной Испании и атмосферу в команде.
Обновлено в 10:16
Футбол

Хавбек «Рубина» Коновалов выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов получил травму в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» (1:1), сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 10:08
Футбол

Кононов высказался о травме Зобнина

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Романа Зобнина, полученную в матче 15-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 08:45
Футбол

Трансферная стоимость игроков РПЛ снизилась на 0,6 млрд евро за 5 лет

Если в сезоне-2013/14 все игроки лиги оценивались в 1,5 миллиарда евро, то в сезоне-2017/18 эта цифра составила всего 0,9 миллиарда.
Обновлено в 06:29
Футбол

Пике оштрафован за вождение с недействительным удостоверением

Испанский суд оштрафовал защитника «Барселоны» Жерара Пике на € 48 тыс. за вождение с недействительным удостоверением, сообщает Marca.
Обновлено в 10:22
Футбол

РФПЛ категорически против того, чтобы «Енисей» проводил матчи в манеже

Обновлено в 09:22
Футбол

«Урал» и «Пюник» примут участие в Кубке ФНЛ-2019

По количеству участников Кубок ФНЛ является самым представительным предсезонным турниром, официально зарегистрированным УЕФА.
Обновлено в 10:19
Футбол

Бывший форвард сборной Италии рассказал о победе над раком

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Виалли признался, что последние несколько месяцев боролся с раком.
Обновлено в 09:30
Футбол

Иньеста и Подольски были втянуты в драку после матча чемпионата Японии

Встреча 33-го тура чемпионата Японии между командами "Симидзу С-Палс" и "Виссел Кобе" закончилась массовой дракой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:23
Футбол

«Мой прадед был известным юристом». Черданцев — о судье‐однофомильце

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал «360» информацию о том, что судьей в деле главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева будет его однофамилец.
Обновлено в 09:34
Главное