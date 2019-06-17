Умер бывший замглавы КГБ Филипп БобковДождь 05:18

В Москве на 94-м году жизни умер бывший первый зампред КГБ СССР, генерал армии Филипп Бобков. Информацию о смерти РИА Новости сначала сообщил источник в силовых структурах, затем подтвердили близкие генерала. По словам родственников, Бобков умер в реанимации больницы на Щукинской около восьми утра.

с чего всё началось

С 1969 по 1983 год Бобков возглавлял 5-е управление КГБ СССР, главной задачей которого была борьба с идеологическими диверсиями. В 1983 году стал заместителем председателя КГБ. В 1942 году Бобков в возрасте 16 лет ушел добровольцем на фронт.

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